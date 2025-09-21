Journées du Patrimoine Seigneurie du Poiron Seigneurie du Poiron Boismé

Seigneurie du Poiron Lieu-dit Le Poiron Boismé Deux-Sèvres

Gratuit

Début : 2025-09-21 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-21

Nichée en pleine campagne, la seigneurie du Poiron, citée dès le XIIIème siècle, dévoile son passé architectural tour, chapelle, haut pignon, baies à meneaux… et un mystérieux blason. Saurez-vous percer les secrets de ce site médiéval chargé d’histoire ?

Visite libre des extérieurs et de la chapelle. Visite guidée par l’association Histoire et Patrimoine, axée sur l’architecture et les vestiges du XVème siècle lecture des traces du bâti ancien pour imaginer le logis médiéval tel qu’il était.

Écoutez des chansons collectées dans les années 1970 à Boismé et ailleurs en Bocage Bressuirais grâce à une carte interactive du chant traditionnel réalisée par l’ARCUP. .

Seigneurie du Poiron Lieu-dit Le Poiron Boismé 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 70 36 64 18

