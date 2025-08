JOURNÉES DU PATRIMOINE SITE ARCHÉOLOGIQUE DE JUBLAINS Musée archéologique départemental Jublains

Musée archéologique départemental 13 Rue de la Libération Jublains Mayenne

Considéré comme le plus grand et le meilleur témoignage de l’époque gallo-romaine du grand Ouest, Jublains vous invite à ouvrir le grand livre de l’histoire antique.

Samedi 20 septembre

11h-12h Dessiner le passé, penser l’avenir (atelier) Après une initiation aux méthodes de dessins archéologiques, les participants donneront libre cours à leur imagination en prolongeant l’histoire des vestiges de la forteresse.

13h30-15h Comment vit la ville? (visite) L’évolution de l’urbanisme de l’époque gauloise à nos jours. Comment les villes sont organisées, quels sont les bâtiments qu’on y retrouve et leur emplacement. Et enfin, quelle relation ont les habitants avec leur ville ?

14h-18h Construction en cours (atelier en continu, durée libre) Après une présentation de la forteresse et du musée, les participants sont invités à reconstruire les deux bâtiments avec des briques en carton.

15h-16h30 Vivre la lumière chez les Gallo-Romains (visite) À travers la visite des différents sites archéologiques de Jublains, nous découvrirons comment la lumière, naturelle et artificielle, rythmait la vie quotidienne des Gallo-Romains.

16h30-17h30 Tatin chez les Diablintes (visite): À l’occasion de l’exposition temporaire présentant des créations de Robert Tatin (1902-1983) confrontées aux artefacts antiques, ce temps de visite dans le musée sera l’occasion de s’interroger sur le rapport que l’artiste entretenait à l’histoire et à ses origines.

Dimanche 21 septembre

11h-18h fresque participative

11h-12h30 Bains et jeux, des citoyens heureux Visite des thermes et du théâtre qui permettent de découvrir comment les citoyens romains passaient leur temps libre. La détente et les jeux, les pièces de théâtre, les spectacles de gladiateurs, etc.

13h30-15h Comment vit la ville L’évolution de l’urbanisme de l’époque gauloise à nos jours. Comment les villes sont organisées, quels sont les bâtiments qu’on y retrouve et leur emplacement. Et enfin, quelle relation ont les habitants avec leur ville ?

15h-16h CONCERT AUX BAINS Yohann Lefevre. Thermes antiques situés dans l’église de Jublains. entrée libre.

16h30-17h30 Tatin chez les Diablintes À l’occasion de l’exposition temporaire présentant des créations de Robert Tatin (1902-1983) confrontées aux artefacts antiques, ce temps de visite dans le musée sera l’occasion de s’interroger sur le rapport que l’artiste entretenait à l’histoire et à ses origines.

Et pendant tout le week-end

Visite libre du musée et des expositions temporaires de 9h à 18h

Visite libre des thermes antiques de 9h à 18h

Visite libre du théâtre et du temple antiques .

English :

Considered as the biggest and the best testimony of the Gallo-Roman period in the West, Jublains invites you to open the great book of ancient history.

German :

Jublains gilt als das größte und beste Zeugnis der gallo-römischen Epoche im Westen und lädt Sie ein, das große Buch der antiken Geschichte aufzuschlagen.

Italiano :

Considerata la più grande e migliore testimonianza dell’epoca gallo-romana nella Francia occidentale, Jublains vi invita ad aprire il grande libro della storia antica.

Espanol :

Considerado el mayor y mejor testimonio de la época galo-romana en el oeste de Francia, Jublains le invita a abrir el gran libro de la historia antigua.

