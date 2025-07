Journées du Patrimoine | Site d’immersion historique « Connaître Compiègne » Compiègne

Journées du Patrimoine | Site d’immersion historique « Connaître Compiègne »

2 Rue d’Austerlitz Compiègne Oise

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

2025-09-20

Embarquez pour une séance dans le Site d’Immersion Historique et plongez dans l’histoire de Compiègne et de sa

région au travers d’un certain nombre de dispositifs multimédia.

Samedi 20 et dimanche 21 septembre

Séances à 10h, à 11h, à 12h et à 14h, à 15h, à 16h et à 17h.

Durée de la séance 55 minutes maximum

Réservation obligatoire 03 44 20 26 04 (nombre de places limité par séance)

Le billet de la séance est à retirer à l’accueil du musée. 0 .

2 Rue d’Austerlitz Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 3 44 20 26 04

