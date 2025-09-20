Journées du patrimoine Soirée poésie et musique Chapelle de Noarrieu Castétis

Journées du patrimoine Soirée poésie et musique

Chapelle de Noarrieu 596 Route de Noarrieu Castétis Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Début : 2025-09-20

Avec Jeanne Montaigu, comédienne, et Vincent Tosca, guitariste.

Francis Jammes a aimé ce lieu, qui l’a inspiré pour plusieurs de ses œuvres, notamment Jean de Noarrieu, Clara d’Ellebeuse et Le Roman du Lièvre. .

Chapelle de Noarrieu 596 Route de Noarrieu Castétis 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 11 24 ass.fjammes@wanadoo.fr

