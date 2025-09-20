Journées du patrimoine: Sortie de résidence de Nicolas Marciano, peintre (Musée Labenche) Brive-la-Gaillarde

Boulevard Jules Ferry Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Rencontre avec l’artiste dans son atelier situé au cœur du musée. Dans le cadre de l’exposition Corrèze naturelle .

Boulevard Jules Ferry Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine musée-labenche@brive.fr

