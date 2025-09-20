Journées du Patrimoine: Sortie nature, les oiseaux migrateurs de la Pointe de l’Aiguillon L’Aiguillon-la-Presqu’île

Journées du Patrimoine: Sortie nature, les oiseaux migrateurs de la Pointe de l’Aiguillon L’Aiguillon-la-Presqu’île samedi 20 septembre 2025.

Journées du Patrimoine: Sortie nature, les oiseaux migrateurs de la Pointe de l’Aiguillon

L’Aiguillon-la-Presqu’île Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 09:00:00

fin : 2025-09-20 12:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Migration à la Pointe de l’Aiguillon

Découvrez à l’occasion des journées du patrimoine la migration des passereaux (hirondelles, bergeronettes …) et ses mystères au cours d’une balade guidée sur la Pointe de l’Aiguillon. .

L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

English :

Migration at the Pointe de l’Aiguillon

German :

Migration an der Pointe de l’Aiguillon

Italiano :

Migrazione alla Pointe de l’Aiguillon

Espanol :

Migración en la punta del Aiguillon

L’événement Journées du Patrimoine: Sortie nature, les oiseaux migrateurs de la Pointe de l’Aiguillon L’Aiguillon-la-Presqu’île a été mis à jour le 2025-08-21 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud