Journées du Patrimoine: Sortie nature, les oiseaux migrateurs de la Pointe de l’Aiguillon L’Aiguillon-la-Presqu’île
Journées du Patrimoine: Sortie nature, les oiseaux migrateurs de la Pointe de l’Aiguillon L’Aiguillon-la-Presqu’île samedi 20 septembre 2025.
Journées du Patrimoine: Sortie nature, les oiseaux migrateurs de la Pointe de l’Aiguillon
L’Aiguillon-la-Presqu’île Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 09:00:00
fin : 2025-09-20 12:00:00
Date(s) :
2025-09-20
Migration à la Pointe de l’Aiguillon
Découvrez à l’occasion des journées du patrimoine la migration des passereaux (hirondelles, bergeronettes …) et ses mystères au cours d’une balade guidée sur la Pointe de l’Aiguillon. .
L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com
English :
Migration at the Pointe de l’Aiguillon
German :
Migration an der Pointe de l’Aiguillon
Italiano :
Migrazione alla Pointe de l’Aiguillon
Espanol :
Migración en la punta del Aiguillon
L’événement Journées du Patrimoine: Sortie nature, les oiseaux migrateurs de la Pointe de l’Aiguillon L’Aiguillon-la-Presqu’île a été mis à jour le 2025-08-21 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud