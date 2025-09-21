JOURNEES DU PATRIMOINE SOUS PREFECTURE Sous-pérefcture Mayenne

JOURNEES DU PATRIMOINE SOUS PREFECTURE Sous-pérefcture Mayenne dimanche 21 septembre 2025.

JOURNEES DU PATRIMOINE SOUS PREFECTURE

Sous-pérefcture 40 Rue Ambroise de Loré Mayenne Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 14:00:00

fin : 2025-09-21 16:00:00

Date(s) :

2025-09-21

À l’occasion des journées européennes du patrimoine, le public est invité à la sous-préfecture de Mayenne, dimanche 21 septembre de 10h à 12h et de 14h à 16h.

Cette année, le sous-préfet de Mayenne ouvre les portes de sa résidence au public le dimanche 21 septembre de 10h à 12h et de 14h à 16h pour vous rencontrer et expliquer son rôle et ses missions.

Vous pourrez découvrir le petit et le grand salon de la sous-préfecture de Mayenne. .

Sous-pérefcture 40 Rue Ambroise de Loré Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 53 54 54 00

English :

To mark European Heritage Days, the public is invited to visit the Mayenne sous-préfecture on Sunday September 21, from 10am to 12pm and from 2pm to 4pm.

German :

Anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes ist die Öffentlichkeit am Sonntag, den 21. September von 10.00 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 16.00 Uhr in die Unterpräfektur Mayenne eingeladen.

Italiano :

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, il pubblico è invitato a visitare la sottoprefettura di Mayenne domenica 21 settembre dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00.

Espanol :

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, se invita al público a visitar la subprefectura de Mayenne el domingo 21 de septiembre de 10:00 a 12:00 y de 14:00 a 16:00 horas.

L’événement JOURNEES DU PATRIMOINE SOUS PREFECTURE Mayenne a été mis à jour le 2025-09-11 par Office de Tourisme Mayenne Co