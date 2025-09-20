Journées du patrimoine: Spectacle de danse africaine Aimons-nous vivants (Place du Civoire) Brive-la-Gaillarde

Place du Civoire et des Patriotes Martyr Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

Spectacle de danse africaine Aimons-nous vivants . Avec l’association Akpoukpouty.

A 14h30. .

Place du Civoire et des Patriotes Martyr Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 59 14 22

