Journées du patrimoine: Spectacle de danse africaine Aimons-nous vivants (Place du Civoire) Brive-la-Gaillarde

Journées du patrimoine: Spectacle de danse africaine Aimons-nous vivants (Place du Civoire)
Place du Civoire et des Patriotes Martyr Brive-la-Gaillarde Corrèze
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
2025-09-20
Spectacle de danse africaine Aimons-nous vivants . Avec l’association Akpoukpouty.
A 14h30. .
Place du Civoire et des Patriotes Martyr Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 59 14 22
