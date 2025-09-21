Journées du patrimoine: Spectacle de danse R·Encontros (L’Ouvroir) Brive-la-Gaillarde

11 Boulevard Jules Ferry Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2025-09-21 16:30:00

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Chorégraphie de Fanny Vignals, compagnie Ona Tourna. Avec les danseurs du New Danse Studio et du Studio De Dança Aline Rodrigues

(Fortaleza, Brésil).

A 15h et 16h30. .

11 Boulevard Jules Ferry Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 37 36

