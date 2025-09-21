Journées du patrimoine: Spectacle de danse R·Encontros (L’Ouvroir) Brive-la-Gaillarde
Journées du patrimoine: Spectacle de danse R·Encontros (L’Ouvroir) Brive-la-Gaillarde dimanche 21 septembre 2025.
Journées du patrimoine: Spectacle de danse R·Encontros (L’Ouvroir)
11 Boulevard Jules Ferry Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21 16:30:00
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-21
Chorégraphie de Fanny Vignals, compagnie Ona Tourna. Avec les danseurs du New Danse Studio et du Studio De Dança Aline Rodrigues
(Fortaleza, Brésil).
A 15h et 16h30. .
11 Boulevard Jules Ferry Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 37 36
English : Journées du patrimoine: Spectacle de danse R·Encontros (L’Ouvroir)
German : Journées du patrimoine: Spectacle de danse R·Encontros (L’Ouvroir)
Italiano :
Espanol :
L’événement Journées du patrimoine: Spectacle de danse R·Encontros (L’Ouvroir) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2025-08-28 par Brive Tourisme