Journées du Patrimoine Spectacle équestre Maison Garonne Maison Garonne Boé

Maison Garonne 11 rue Lacassagne Boé Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 14:30:00

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

La compagnie Zurda de Boé vous propose de venir assister à deux représentations équestres à 14h30 et 16h30 (durée 10mn). Des déambulations auront lieu entre les 2 spectacles. Chaque performance est pensée comme un moment suspendu, une invitation à rêver ensemble. Ce n’est pas juste un spectacle, c’est une expérience sensorielle et émotionnelle qui enchante. .

Maison Garonne 11 rue Lacassagne Boé 47550 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 98 65 61 maison-garonne@ville-boe.fr

English : Journées du Patrimoine Spectacle équestre Maison Garonne

Boé’s Zurda company invites you to attend two equestrian performances at 2.30pm and 4.30pm (duration 10mn). Strolls will take place between the 2 performances. Each performance is conceived as a suspended moment, an invitation to dream together.

German : Journées du Patrimoine Spectacle équestre Maison Garonne

Die Compagnie Zurda aus Boé lädt Sie zu zwei Reitvorstellungen um 14:30 und 16:30 Uhr ein (Dauer: 10 Minuten). Zwischen den beiden Aufführungen werden Umzüge stattfinden. Jede Aufführung ist als ein schwebender Moment gedacht, eine Einladung zum gemeinsamen Träumen.

Italiano :

La compagnia Zurda di Boé vi invita ad assistere a due spettacoli equestri alle 14.30 e alle 16.30 (durata 10 minuti). Tra i due spettacoli si svolgeranno delle passeggiate. Ogni spettacolo è concepito come un momento sospeso, un invito a sognare insieme.

Espanol : Journées du Patrimoine Spectacle équestre Maison Garonne

La compañía Zurda de Boé le invita a asistir a dos espectáculos ecuestres a las 14.30 y 16.30 horas (de 10 minutos de duración). Entre los dos espectáculos habrá paseos. Cada espectáculo está concebido como un momento de suspensión, una invitación a soñar juntos.

