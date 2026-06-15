Journées du Patrimoine | Spectacle La Grande Demoiselle Manoir de Briançon Criel-sur-Mer samedi 19 septembre 2026.

Criel-sur-Mer

Journées du Patrimoine | Spectacle La Grande Demoiselle

Manoir de Briançon Hall d’honneur Criel-sur-Mer Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 20:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Par un soir d’orage de l’an 1685, Anne Marie Louise d’Orleans, duchesse de Montpensier; dite la Grande Mademoiselle, arrive au Manoir de Briançon à Criel-sur-Mer pour signer l’acte de vente de ce qui deviendra dans un premier temps l’hôpital St-Louis.

Gratuit Réservation conseillée .

Manoir de Briançon Hall d’honneur Criel-sur-Mer 76910 Seine-Maritime Normandie +33 6 95 80 77 74 atelierartsetloisirs@gmail.com

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English : Journées du Patrimoine | Spectacle La Grande Demoiselle

L’événement Journées du Patrimoine | Spectacle La Grande Demoiselle Criel-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers