Journées du Patrimoine | Spectacle La Grande Demoiselle Manoir de Briançon Criel-sur-Mer
Journées du Patrimoine | Spectacle La Grande Demoiselle Manoir de Briançon Criel-sur-Mer samedi 19 septembre 2026.
Criel-sur-Mer
Journées du Patrimoine | Spectacle La Grande Demoiselle
Manoir de Briançon Hall d’honneur Criel-sur-Mer Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:30:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Par un soir d’orage de l’an 1685, Anne Marie Louise d’Orleans, duchesse de Montpensier; dite la Grande Mademoiselle, arrive au Manoir de Briançon à Criel-sur-Mer pour signer l’acte de vente de ce qui deviendra dans un premier temps l’hôpital St-Louis.
Gratuit Réservation conseillée .
Manoir de Briançon Hall d’honneur Criel-sur-Mer 76910 Seine-Maritime Normandie +33 6 95 80 77 74 atelierartsetloisirs@gmail.com
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English : Journées du Patrimoine | Spectacle La Grande Demoiselle
L’événement Journées du Patrimoine | Spectacle La Grande Demoiselle Criel-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers
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