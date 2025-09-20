Journées du Patrimoine spectcale laser Le Sarteau Fresnes-sur-Escaut

avenue du Sarteau Fresnes-sur-Escaut

Gratuit

2025-09-20

2025-09-20

2025-09-20

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la ville de Fresnes-sur-Escaut organise un événement inédit samedi 20 septembre 2025, au pied de la pompe à feu du Sarteau, un lieu emblématique de l’histoire minière locale. Sous le thème du patrimoine architectural, cette journée promet une immersion riche en découvertes, animations et émotions pour tous les publics.

Un programme éclectique pour célébrer le patrimoine local

Au cœur de cet événement, les visiteurs pourront profiter d’une programmation variée

Ateliers artistiques et ludiques et chasse au trésor Animés par les associations locales et les structures culturelles de la commune, ces activités mettront en lumière le patrimoine sous un angle ludique et pédagogique.

Deux concerts en plein air Une ambiance guinguette pour danser, suivie d’un voyage musical dans les tubes cultes des années 80.

Restauration de qualité Des produits locaux et savoureux seront proposés pour accompagner cette soirée festive.

Clôture en apothéose vers 21h Un lâcher de lanternes lumineuses géant suivi d’un spectacle laser inédit illumineront le site, offrant un final magique et spectaculaire.

Un lieu chargé d’histoire

La pompe à feu du Sarteau, symbole du passé minier de Fresnes-sur-Escaut, sera le cadre idéal pour cet hommage au patrimoine architectural. La ville souhaite ainsi mettre en valeur ce site historique tout en créant un moment de convivialité et de partage pour les habitants et les visiteurs.

Infos pratiques

Date Samedi 20 septembre 2025

Lieu Pompe à feu du Sarteau, Fresnes-sur-Escaut

Accès Entrée libre et gratuite pour tous

Programme détaillé Disponible sur le site de la ville et les réseaux sociaux

Pour clôturer cette journée exceptionnelle, préparez-vous à vivre un spectacle laser inédit une grande première qui illuminera le site pour un final grandiose !

Juste avant le spectacle, lâcher de lanternes lumineuses géant.

Restauration et animation sur place de 16h à 21h 0 .

avenue du Sarteau Fresnes-sur-Escaut 59970 Nord Hauts-de-France +33 3 27 28 51 51

