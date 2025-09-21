JOURNEES DU PATRIMOINE ST GENIS DES FONTAINES Saint-Génis-des-Fontaines
Début : Lundi 2025-09-21 16:00:00
fin : 2025-09-21
Les bénévoles de l’A.S.V.A.C. vous ouvrent les portes du cloître et de l’abbatiale de Saint-Genis-des-Fontaines, témoins vivants d’un patrimoine roman préservé et magnifié par la passion de ses gardiens.
13 Rue Georges Clemenceau Saint-Génis-des-Fontaines 66740 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 98 00 08
English :
A.S.V.A.C. volunteers open the doors to the cloister and abbey church of Saint-Genis-des-Fontaines, living witnesses to a Romanesque heritage preserved and magnified by the passion of its guardians.
German :
Die Freiwilligen der A.S.V.A.C. öffnen Ihnen die Türen des Klosters und der Abteikirche von Saint-Genis-des-Fontaines, lebende Zeugen eines romanischen Kulturerbes, das durch die Leidenschaft seiner Hüter bewahrt und verherrlicht wird.
Italiano :
I volontari dell’A.S.V.A.C. aprono le porte del chiostro e della chiesa abbaziale di Saint-Genis-des-Fontaines, testimoni viventi di un patrimonio romanico conservato e valorizzato dalla passione dei suoi custodi.
Espanol :
Los voluntarios de la A.S.V.A.C. abren las puertas del claustro y de la iglesia abacial de Saint-Genis-des-Fontaines, testigos vivos de un patrimonio románico conservado y engrandecido por la pasión de sus guardianes.
