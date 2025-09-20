Journées du Patrimoine St Maurice des Lions Chapelle Sainte Anne Saint-Maurice-des-Lions

Saint-Maurice-des-Lions Charente

2025-09-20

2025-09-21

2025-09-20

Construite au XVIIème siècle sous l’impulsion du chevalier Guillaume Bonneau, la chapelle Sainte Anne était le siège d’un patronage laïc conservé dans la famille du fondateur.

Le Bourg Saint-Maurice-des-Lions 16500 Charente

English :

Built in the 17th century at the instigation of Chevalier Guillaume Bonneau, Chapelle Sainte Anne was the seat of a lay patronage that remained in the founder’s family.

German :

Die Kapelle Sainte Anne wurde im 17. Jahrhundert auf Anregung des Ritters Guillaume Bonneau erbaut und war der Sitz eines weltlichen Patronats, das in der Familie des Stifters erhalten blieb.

Italiano :

Costruita nel XVII secolo su iniziativa del cavaliere Guillaume Bonneau, la cappella di Sainte Anne era sede di un patronato laico rimasto alla famiglia del fondatore.

Espanol :

Construida en el siglo XVII a instancias del Chevalier Guillaume Bonneau, la capilla Sainte Anne fue sede de un patronato laico que permaneció en la familia del fundador.

