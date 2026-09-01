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AGENDA · Saint-Maurice-des-Lions

Journées du Patrimoine – St Maurice des Lions – Pigeonnier du Manoir de Gamaury Saint-Maurice-des-Lions

samedi 19 septembre 2026 · Saint-Maurice-des-Lions

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Le Bourg
Ville
16500 Saint-Maurice-des-Lions
Département
Charente
Tarif

Saint-Maurice-des-Lions

Journées du Patrimoine – St Maurice des Lions – Pigeonnier du Manoir de Gamaury

Le Bourg Saint-Maurice-des-Lions Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Gamaury était le fief noble de la famille La Sudery, lignage attesté depuis 1540. Le manoir, qui daterait des années
1620, a appartenu à cette famille jusqu’à la Révolution.
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Le Bourg Saint-Maurice-des-Lions 16500 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 85 55 99 

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English :

Gamaury was the noble stronghold of the La Sudery family, a lineage attested to since 1540
1620, belonged to this family until the French Revolution.

L’événement Journées du Patrimoine – St Maurice des Lions – Pigeonnier du Manoir de Gamaury Saint-Maurice-des-Lions a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Charente Limousine