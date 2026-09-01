Journées du Patrimoine – St Maurice des Lions – Pigeonnier du Manoir de Gamaury Saint-Maurice-des-Lions
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Maurice-des-Lions
Informations pratiques
Saint-Maurice-des-Lions
Journées du Patrimoine – St Maurice des Lions – Pigeonnier du Manoir de Gamaury
Le Bourg Saint-Maurice-des-Lions Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Gamaury était le fief noble de la famille La Sudery, lignage attesté depuis 1540. Le manoir, qui daterait des années
1620, a appartenu à cette famille jusqu’à la Révolution.
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Le Bourg Saint-Maurice-des-Lions 16500 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 85 55 99
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English :
Gamaury was the noble stronghold of the La Sudery family, a lineage attested to since 1540
1620, belonged to this family until the French Revolution.
L’événement Journées du Patrimoine – St Maurice des Lions – Pigeonnier du Manoir de Gamaury Saint-Maurice-des-Lions a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Charente Limousine