Informations pratiques

Saint-Maurice-des-Lions

Journées du Patrimoine – St Maurice des Lions – Pigeonnier du Manoir de Gamaury

Le Bourg Saint-Maurice-des-Lions Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Gamaury était le fief noble de la famille La Sudery, lignage attesté depuis 1540. Le manoir, qui daterait des années

1620, a appartenu à cette famille jusqu’à la Révolution.

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Le Bourg Saint-Maurice-des-Lions 16500 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 85 55 99

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English :

Gamaury was the noble stronghold of the La Sudery family, a lineage attested to since 1540

1620, belonged to this family until the French Revolution.

L’événement Journées du Patrimoine – St Maurice des Lions – Pigeonnier du Manoir de Gamaury Saint-Maurice-des-Lions a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Charente Limousine