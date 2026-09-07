Journées du patrimoine sur la commune de VILLEDIEU (15), Hôtel de ville, Villedieu

Informations pratiques

Journées du patrimoine sur la commune de VILLEDIEU (15) 19 et 20 septembre Hôtel de ville Cantal

Limité à 20 personnes uniquement sur la visite de la ferme.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

JOURNÉE DU PATRIMOINE A VILLEDIEU

Deux thèmes :

– des carrières, des pierres, du bâti en lien avec la pierre de Bouzentès (basalte) toujours exploitée sur la commune

– des terres, des élevages, des fermes en lien avec l’activité agricole majoritaire sur la commune

Des visites guidées gratuites seront proposées autour de ces deux thèmes en s’appuyant sur le patrimoine photographique ancien

Un point de collectage du patrimoine photographique de la commune sera proposé pour donner lieu dans un deuxième temps à une exposition

• Visite d’une carrière de basalte

L’entreprise Pascal et fils ouvre les portes de ses carrières et de ses ateliers. Venez découvrir les coulisses d’une exploitation de basalte, présente sur le territoire depuis six générations. Rendez-vous le samedi 19 septembre sur le site de l’entreprise 9 rue du couderc Pau – Ribeyrevieille à 11h, 13h30 ou 16h pour les visites.

• Visite guidée d’une ferme Rendez-vous à Vibrezac samedi 19 septembre à 10h ou à 14h pour les visites.

• Dimanche 20 septembre à 10h rdv à la sortie de Bouzentès sur la D116 en direction de Tanavelle

Visite des sites mégalithiques de la commune de Villedieu

• Visite du village, du patrimoine ancien et de l’église avec un support photographique ancien

Du Villedieu rural au Villedieu moderne, visite commentée et illustrée de photographies anciennes par Georges Mallet, enfant de Villedieu. La découverte du village se termine par la visite de l’église, classée monument historique.

Rendez-vous dimanche à 14h30 à la salle polyvalente au fond du village.

Les personnes intéressées par la présentation de l’église pourront se joindre au groupe en fin de visite.

Hôtel de ville 10 rue des écoles 15100 VILLEDIEU Villedieu 15100 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes 0471730453 Mairie

JOURNÉE DU PATRIMOINE A VILLEDIEU

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