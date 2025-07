JOURNÉES DU PATRIMOINE SUR LES CHANTIERS DE LA LIGNE C DU MÉTRO Toulouse

Pour les curieux et passionnés d’histoire, les Journées Européennes du Patrimoine sont l’occasion de (re)découvrir la richesse du patrimoine toulousain.

La ligne C desservira en 2028 21 stations sur 27km, reliant Colomiers à Labège en passant par le centre ville de Toulouse.

Ce week-end, les chantiers du métro vous ouvrent leurs portes !

Plongez au cœur des travaux de la future ligne C avec Tisséo. Les équipes de Tisséo Ingénierie vous accueillent sur les chantiers pour répondre à toutes vos questions et vous faire vivre une expérience unique au sein de ce projet d’envergure.

– Station François Verdier visite libre du chantier et focus sur les fouilles archéologiques qui ont eu lieu sur site ainsi que sur la construction de la future station souterraine.

– Ormeau visite libre du chantier, animations et focus sur les différentes étapes de construction d’un tunnel et de la future station souterraine.

– Garage atelier Daturas visite libre du chantier du futur Garage Atelier et focus sur l’éco-conception du bâtiment et le fonctionnement du Garage Atelier, lieu de réparation & maintenance des rames de la future ligne C de métro.

– Labège Madron visite libre du chantier et focus sur la construction d’un viaduc et de la future station aérienne.

Tenue vestimentaire de chantier à respecter manches longues, pantalon, chaussures plates et fermées. Tout enfant mineur doit être accompagné d’un adulte.

Retrouvez le détail de la programmation et les horaires sur le site officiel des Journées Européennes du Patrimoine. .

English :

The European Heritage Days are an opportunity for the curious and history-loving to (re)discover Toulouse’s rich heritage.

German :

Für Neugierige und Geschichtsinteressierte bieten die Europäischen Tage des Kulturerbes die Gelegenheit, den Reichtum des Toulouser Kulturerbes (wieder) zu entdecken.

Italiano :

Le Giornate Europee del Patrimonio sono un’opportunità per i curiosi e gli amanti della storia di (ri)scoprire il ricco patrimonio di Tolosa.

Espanol :

Las Jornadas Europeas del Patrimonio son una oportunidad para que los curiosos y amantes de la historia (re)descubran el rico patrimonio de Toulouse.

