Journées du Patrimoine Temple protestant Temple protestant de Matha Matha

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 17:00:00

2025-09-20

Visite du temple, exposition sur l’historique du temple, témoignages et table ronde.

Temple protestant de Matha Place de la Madeleine Matha 17160 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 58 50 47 conseil.eelmatha@gmail.com

German :

Besichtigung des Tempels, Ausstellung über die Geschichte des Tempels, Erfahrungsberichte und Rundtischgespräch.

Italiano :

Visita del tempio, mostra sulla storia del tempio, testimonianze personali e tavola rotonda.

Espanol :

Visita al templo, exposición sobre la historia del templo, relatos personales y mesa redonda.

