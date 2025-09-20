Journées du Patrimoine Théâtre à l’Italienne Rue Victor Hugo Gray
Journées du Patrimoine Théâtre à l’Italienne
Rue Victor Hugo 30 Rue Victor Hugo Gray Haute-Saône
Gratuit
Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
2025-09-20
Superbe théâtre à l’italienne, « petite bonbonnière », il est ouvert dans le cadre des visites guidées, des journées du patrimoine et des manifestations de la saison culturelle Ville de Gray. .
Rue Victor Hugo 30 Rue Victor Hugo Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 18 15 tourisme@cc-valdegray.fr
