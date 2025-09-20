Journées du patrimoine: Théâtre (Auditorium Francis Poulenc) Brive-la-Gaillarde

Avenue du docteur Massénat Brive-la-Gaillarde Corrèze

Extraits de différentes pièces. Avec le Théâtre de la Grange et ses compagnies membres La Carpe, Les indécis et le Théâtre du Paradoxe.

De 14h à 17h. .

Avenue du docteur Massénat Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 18 17 80

