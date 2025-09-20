Journées du patrimoine: Théâtre (Auditorium Francis Poulenc) Brive-la-Gaillarde
Journées du patrimoine: Théâtre (Auditorium Francis Poulenc) Brive-la-Gaillarde samedi 20 septembre 2025.
Journées du patrimoine: Théâtre (Auditorium Francis Poulenc)
Avenue du docteur Massénat Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20
Extraits de différentes pièces. Avec le Théâtre de la Grange et ses compagnies membres La Carpe, Les indécis et le Théâtre du Paradoxe.
De 14h à 17h. .
Avenue du docteur Massénat Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 18 17 80
English : Journées du patrimoine: Théâtre (Auditorium Francis Poulenc)
German : Journées du patrimoine: Théâtre (Auditorium Francis Poulenc)
Italiano :
Espanol :
L’événement Journées du patrimoine: Théâtre (Auditorium Francis Poulenc) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2025-08-28 par Brive Tourisme