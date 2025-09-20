Journées du Patrimoine Théâtre Théâtre Bressuire

Journées du Patrimoine Théâtre Théâtre Bressuire samedi 20 septembre 2025.

Journées du Patrimoine Théâtre

Théâtre Place Jules Ferry Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Construit en 2012 à l’initiative de la Communauté de Communes Cœur du Bocage et de la Ville de Bressuire par l’architecte Patrick Fagnoni cabinet Archidev, le Théâtre à Bressuire présente une architecture contemporaine. Géré par Scènes de Territoire, service de l’Agglomération du Bocage Bressuirais, le Théâtre est reconnu Scène Conventionnée d’Intérêt National et accueille une saison artistique et culturelle foisonnante et créative.

Visite guidée sur réservation. .

Théâtre Place Jules Ferry Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 61 55

English : Journées du Patrimoine Théâtre

German : Journées du Patrimoine Théâtre

Italiano :

Espanol : Journées du Patrimoine Théâtre

L’événement Journées du Patrimoine Théâtre Bressuire a été mis à jour le 2025-08-29 par OT Bocage Bressuirais