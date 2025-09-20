Journées du Patrimoine théâtre de Drevant Drevant

Journées du Patrimoine théâtre de Drevant

18 Quai du Canal Drevant Cher

Début : Samedi 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 19:00:00

2025-09-20

Visite du théâtre gallo-romain

Le sanctuaire a été fouillé en 1834 par Hazé, conservateur des monuments historiques. Dès 1834, il y notait les restes d’un temple, de deux établissements de bains et d’un vaste théâtre. .

18 Quai du Canal Drevant 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 34 20

English :

Visit the Gallo-Roman theater

German :

Besuch des gallo-römischen Theaters

Italiano :

Visita al teatro gallo-romano

Espanol :

Visita al teatro galo-romano

