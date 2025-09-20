Journées du Patrimoine théâtre de Drevant Drevant
Journées du Patrimoine théâtre de Drevant
18 Quai du Canal Drevant Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Samedi 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-21 19:00:00
2025-09-20
Visite du théâtre gallo-romain
Le sanctuaire a été fouillé en 1834 par Hazé, conservateur des monuments historiques. Dès 1834, il y notait les restes d’un temple, de deux établissements de bains et d’un vaste théâtre. .
+33 2 48 96 34 20
English :
Visit the Gallo-Roman theater
German :
Besuch des gallo-römischen Theaters
Italiano :
Visita al teatro gallo-romano
Espanol :
Visita al teatro galo-romano
