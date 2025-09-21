Journées du Patrimoine Thermes-Magnoac

Concert Méli-Mélo en l’église de Thermes-Magnaoc à 15h.

Entrée payante au chapeau.

THERMES-MAGNOAC Thermes-Magnoac 65230 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 75 22 18 92

English :

Méli-Mélo concert in Thermes-Magnaoc church at 3pm.

Admission by hat.

German :

Méli-Mélo-Konzert in der Kirche von Thermes-Magnaoc um 15 Uhr.

Eintritt mit Hut bezahlt.

Italiano :

Concerto dei Méli-Mélo nella chiesa di Thermes-Magnaoc alle 15.00.

Ingresso a cappello.

Espanol :

Concierto de Méli-Mélo en la iglesia de Thermes-Magnaoc a las 15.00 h.

Entrada con sombrero.

