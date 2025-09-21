Journées du Patrimoine Thermes-Magnoac
Journées du Patrimoine Thermes-Magnoac dimanche 21 septembre 2025.
Journées du Patrimoine
THERMES-MAGNOAC Thermes-Magnoac Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21 15:00:00
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-21
Concert Méli-Mélo en l’église de Thermes-Magnaoc à 15h.
Entrée payante au chapeau.
THERMES-MAGNOAC Thermes-Magnoac 65230 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 75 22 18 92
English :
Méli-Mélo concert in Thermes-Magnaoc church at 3pm.
Admission by hat.
German :
Méli-Mélo-Konzert in der Kirche von Thermes-Magnaoc um 15 Uhr.
Eintritt mit Hut bezahlt.
Italiano :
Concerto dei Méli-Mélo nella chiesa di Thermes-Magnaoc alle 15.00.
Ingresso a cappello.
Espanol :
Concierto de Méli-Mélo en la iglesia de Thermes-Magnaoc a las 15.00 h.
Entrada con sombrero.
L’événement Journées du Patrimoine Thermes-Magnoac a été mis à jour le 2025-08-11 par HPTE|CDT65