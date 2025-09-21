Journées du Patrimoine Tissage Moutet Tissage Moutet Orthez

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Visites guidées de l’atelier à 11h, 14h30, 15h30, 16h30.

Laissez-vous porter par le rythme des métiers à tisser et découvrez les gestes qui donnent naissance à leurs créations. De la bobine au produit fini, vous suivrez le fil à travers chaque étape de fabrication. Labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant et protégée par l’Indication Géographique Linge Basque, Tissage Moutet développe un patrimoine vivant, ancrée à Orthez et ouvert sur le monde. Les tissus s’invitent aussi bien sur les tables des grands chefs étoilés que dans les boutiques de musées prestigieux. .

Tissage Moutet Rue du Souvenir Français Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 14 33

