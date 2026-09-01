Informations pratiques

Wassy

Journées du Patrimoine : Tour du Dôme à Wassy

Tour du Dôme Wassy Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Tout public

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la commune de Wassy vous invite à découvrir le Beffroi dit Tour du Dôme, classé au titre des Monuments Historiques depuis 1993.

Visite commentée .

Tour du Dôme Wassy 52130 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 55 31 90

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English :

L’événement Journées du Patrimoine : Tour du Dôme à Wassy Wassy a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne