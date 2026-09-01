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AGENDA · Wassy

Journées du Patrimoine : Tour du Dôme à Wassy Wassy

samedi 19 septembre 2026 · Wassy

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Adresse
Tour du Dôme
Ville
52130 Wassy
Département
Haute-Marne
Tarif
0 0 Gratuit Entrée libre

Wassy

Journées du Patrimoine : Tour du Dôme à Wassy

Tour du Dôme Wassy Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Tout public
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la commune de Wassy vous invite à découvrir le Beffroi dit Tour du Dôme, classé au titre des Monuments Historiques depuis 1993.
Visite commentée   .

Tour du Dôme Wassy 52130 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 55 31 90 

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English :

L’événement Journées du Patrimoine : Tour du Dôme à Wassy Wassy a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne

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