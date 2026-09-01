Journées du Patrimoine : Tour du Dôme à Wassy Wassy
samedi 19 septembre 2026 · Wassy
Informations pratiques
Wassy
Journées du Patrimoine : Tour du Dôme à Wassy
Tour du Dôme Wassy Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Tout public
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la commune de Wassy vous invite à découvrir le Beffroi dit Tour du Dôme, classé au titre des Monuments Historiques depuis 1993.
Visite commentée .
Tour du Dôme Wassy 52130 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 55 31 90
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Journées du Patrimoine : Tour du Dôme à Wassy Wassy a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
À voir aussi à Wassy (Haute-Marne)
- Exposition de peintures Wassy les 19 et 20 septembres 2026 Wassy 19 septembre 2026
- Journées du Patrimoine Wassy en aquarelles portes ouvertes de l’atelier Expression Artistique Wassy 19 septembre 2026
- Journées du Patrimoine Jeu de Piste L’Étrange Horloge Wassy 19 septembre 2026
- Journées du Patrimoine : Salle Ménissier de Wassy Wassy 19 septembre 2026
- Journées du Patrimoine : Visite du musée protestant et de la grange du massacre Wassy 19 septembre 2026