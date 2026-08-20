Journées du patrimoine – Tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe, Tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe, Avesnes-sur-Helpe

Informations pratiques

Journées du patrimoine – Tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe Samedi 19 septembre, 09h30 Tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe Nord

Limité à 80 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Début de la visite à la mairie d’Avesnes-sur-Helpe par un accueil du premier magistrat de la commune, dans la salle des mariages.

Découverte de l’ancien « tribunal de paix », de l’ancien tribunal puis du nouveau tribunal judiciaire.

Tout au long du parcours, vous bénéficierez d’explications historiques et architecturales. Un quiz sera proposé aux participants.

Au sein du tribunal judiciaire, un rallye photo sera organisé pour les enfants.

Tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe 11 rue du Maréchal Joffre 59440 Avesnes-sur-Helpe 59440 Nord Hauts-de-France 0327577800 [{« type »: « email », « value »: « accueil@avesnes-sur-helpe.fr »}]

Début de la visite à la mairie d’Avesnes-sur-Helpe par un accueil du premier magistrat de la commune, dans la salle des mariages.

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