Journées du Patrimoine | Un naufrage suivi par un photographe Musée du Tréport Le Tréport

Informations pratiques

Le Tréport

Journées du Patrimoine | Un naufrage suivi par un photographe

Musée du Tréport 1 Rue de l’Anguainerie Le Tréport Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Le Musée du Tréport présentera un espace intitulé Un naufrage suivi par un photographe l’échouement du voilier SALUTO au Tréport et à Mers-les-Bains en 1904 . .

Musée du Tréport 1 Rue de l’Anguainerie Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 6 87 63 86 06

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English : Journées du Patrimoine | Un naufrage suivi par un photographe

L’événement Journées du Patrimoine | Un naufrage suivi par un photographe Le Tréport a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers