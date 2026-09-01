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AGENDA · Le Tréport

Journées du Patrimoine | Un naufrage suivi par un photographe Musée du Tréport Le Tréport

samedi 19 septembre 2026 · Musée du Tréport · Le Tréport

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Musée du Tréport
Adresse
1 Rue de l'Anguainerie
Ville
76470 Le Tréport
Département
Seine-Maritime
Tarif

Le Tréport

Journées du Patrimoine | Un naufrage suivi par un photographe

Musée du Tréport 1 Rue de l’Anguainerie Le Tréport Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Le Musée du Tréport présentera un espace intitulé Un naufrage suivi par un photographe l’échouement du voilier SALUTO au Tréport et à Mers-les-Bains en 1904 .   .

Musée du Tréport 1 Rue de l’Anguainerie Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 6 87 63 86 06 

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English : Journées du Patrimoine | Un naufrage suivi par un photographe

L’événement Journées du Patrimoine | Un naufrage suivi par un photographe Le Tréport a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers

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