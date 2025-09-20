Journées du patrimoine « Un Prince sur les pas de ses ancêtres » Moyon Moyon Villages

Moyon 100 Rue de la Mairie Moyon Villages Manche

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 17:00:00

2025-09-20

Exposition photos et film sur la venue du Prince Albert II à Moyon Villages le 9 avril 2025.

Historique de la baronnie de Moyon. .

Moyon 100 Rue de la Mairie Moyon Villages 50860 Manche Normandie +33 2 33 56 32 13

English : Journées du patrimoine « Un Prince sur les pas de ses ancêtres »

