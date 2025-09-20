Journées du patrimoine « Un Prince sur les pas de ses ancêtres » Moyon Moyon Villages
Moyon 100 Rue de la Mairie Moyon Villages Manche
Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-20 17:00:00
2025-09-20
Exposition photos et film sur la venue du Prince Albert II à Moyon Villages le 9 avril 2025.
Historique de la baronnie de Moyon. .
