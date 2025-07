Journées du Patrimoine Urêka, musée de la mine Musée interactif de la mine Urekâ Bessines-sur-Gartempe

Musée interactif de la mine Urekâ 1 avenue du Brugeaud Bessines-sur-Gartempe Haute-Vienne

2025-09-20

2025-09-21

2025-09-20

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, profitez d’un tarif réduit pour découvrir ce parcours-spectacle exceptionnel. Plongez dans les profondeurs de l’exploitation minière à travers une scénographie unique en son genre un film 3D sur les origines de l’uranium et de son utilisation, un parcours minier reconstitué et un espace interactif avec ses écrans tactiles, véritable mine de savoirs et de témoignages. Dans le cadre des Journées du Patrimoine, programmation spéciale en complément de la visite du musée le dimanche 21 septembre. De 15h à 17h profitez des intermèdes contés sur les pas de Boutefeu dans le hall du musée et d’un stand pédagogique pour découvrir la place des minéraux dans notre quotidien. Ces activités sont animées par nos bénévoles et sont inclues dans le prix de la visite du musée. .

Musée interactif de la mine Urekâ 1 avenue du Brugeaud Bessines-sur-Gartempe 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 32 09 05 60 contact@ureka.fr

