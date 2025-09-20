Journées du patrimoine Valorisation du patrimoine vivant de l’île Molène Île-Molène

Journées du patrimoine Valorisation du patrimoine vivant de l’île Molène Île-Molène samedi 20 septembre 2025.

Journées du patrimoine Valorisation du patrimoine vivant de l’île Molène

Salle communale Île-Molène Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 11:00:00

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Inauguration du projet de valorisation du patrimoine vivant de l’île Molène. Venez découvrir la carte de Molène et les podcasts tournés cet été. .

Salle communale Île-Molène 29259 Finistère Bretagne +33 2 98 07 39 05

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées du patrimoine Valorisation du patrimoine vivant de l’île Molène Île-Molène a été mis à jour le 2025-09-11 par OT IROISE BRETAGNE