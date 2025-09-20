Journées du patrimoine Valorisation du patrimoine vivant de l’île Molène Île-Molène
Salle communale Île-Molène Finistère
Début : 2025-09-20 11:00:00
fin : 2025-09-20
2025-09-20
Inauguration du projet de valorisation du patrimoine vivant de l’île Molène. Venez découvrir la carte de Molène et les podcasts tournés cet été. .
Salle communale Île-Molène 29259 Finistère Bretagne +33 2 98 07 39 05
