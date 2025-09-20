Journées du Patrimoine Espace Jean Duffard, entrée par la cour sous le porche. Valréas

Espace Jean Duffard, entrée par la cour sous le porche. 43 cours Victor Hugo Valréas Vaucluse

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Découverte du patrimoine archéologique et paléontologique de Valreas et sa région

Espace Jean Duffard, entrée par la cour sous le porche. 43 cours Victor Hugo Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 75 79 31 21

English :

Discover the archaeological and paleontological heritage of Valreas and the surrounding area

German :

Entdeckung des archäologischen und paläontologischen Erbes von Valreas und seiner Umgebung

Italiano :

Scoprire il patrimonio archeologico e paleontologico di Valreas e dintorni

Espanol :

Descubra el patrimonio arqueológico y paleontológico de Valreas y sus alrededores

