JOURNEES DU PATRIMOINE VARZY Forêt de Ronceaux Varzy

Forêt de Ronceaux Chapelle Saint Lazare Varzy Nièvre
Tarif : 0 – 0 – EUR
Début : 2025-09-21 14:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
2025-09-21
Dans le cadre des journées du patrimoine, visite de la Chapelle Saint Lazare, ancien lieu de culte de la léproserie de Vaumorin. Entrée libre .
Forêt de Ronceaux Chapelle Saint Lazare Varzy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 29 43 73
