JOURNEES DU PATRIMOINE VARZY Forêt de Ronceaux Varzy

Forêt de Ronceaux Chapelle Saint Lazare Varzy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – EUR

Début : 2025-09-21 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-21

Dans le cadre des journées du patrimoine, visite de la Chapelle Saint Lazare, ancien lieu de culte de la léproserie de Vaumorin. Entrée libre .

Forêt de Ronceaux Chapelle Saint Lazare Varzy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 29 43 73

