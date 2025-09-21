JOURNEES DU PATRIMOINE VARZY Ancien château des évêques d’Auxerre Varzy

JOURNEES DU PATRIMOINE VARZY Ancien château des évêques d’Auxerre Varzy dimanche 21 septembre 2025.

JOURNEES DU PATRIMOINE VARZY

Ancien château des évêques d’Auxerre 381 rue Jacques Amiot Varzy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-21

Dans le cadre des journées du patrimoine, visite de l’ancien château des évêques d’Auxerre. Entrée libre .

Ancien château des évêques d’Auxerre 381 rue Jacques Amiot Varzy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 29 43 73

English : JOURNEES DU PATRIMOINE VARZY

German : JOURNEES DU PATRIMOINE VARZY

Italiano :

Espanol :

L’événement JOURNEES DU PATRIMOINE VARZY Varzy a été mis à jour le 2025-08-28 par OT Clamecy Haut Nivernais