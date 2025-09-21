JOURNEES DU PATRIMOINE VARZY Ancien château des évêques d’Auxerre Varzy
JOURNEES DU PATRIMOINE VARZY Ancien château des évêques d’Auxerre Varzy dimanche 21 septembre 2025.
Ancien château des évêques d’Auxerre 381 rue Jacques Amiot Varzy Nièvre
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Début : 2025-09-21 14:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
2025-09-21
Dans le cadre des journées du patrimoine, visite de l’ancien château des évêques d’Auxerre. Entrée libre .
