JOURNEES DU PATRIMOINE VARZY Faubourg de Marcy Varzy

JOURNEES DU PATRIMOINE VARZY

Faubourg de Marcy Ancienne huilerie Marriaux Varzy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21 14:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :
2025-09-21

Dans le cadre des journées du patrimoine, visite de l’ancienne huilerie Marriaux. Entrée libre   .

Faubourg de Marcy Ancienne huilerie Marriaux Varzy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 29 43 73 

