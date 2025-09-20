Journées du patrimoine Verger de la nature et de la biodiversité Verger de la nature et de la biodiversit Argentonnay

Verger de la nature et de la biodiversit Rue du Pinier Argentonnay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Visite guidée du verger en terrasse, en reconstitution, avec des variétés anciennes de pommes, découverte du sentier pédagogique de 52 panneaux sur la flore et la faune et du rucher, et découverte à 360 degrés sur la plate-forme d’orientation. .

Verger de la nature et de la biodiversit Rue du Pinier Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 55 20 18

