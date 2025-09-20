Journées du Patrimoine Verneuil LAC DE LAVAUD LES MARCHES DU FLEUVE Verneuil

Base nautique Verneuil Charente

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20

À l’occasion de la Journée mondiale du ramassage des déchets, l’EPTB Charente organise la première édition

des Marches du Fleuve autour du lac de Lavaud et de la retenue de la Guerlie.

Base nautique Verneuil 16310 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 74 06 90

English :

To mark World Litter Day, EPTB Charente organizes the first edition of the

marches du Fleuve (River Walks) around Lac de Lavaud and the Guerlie reservoir.

German :

Anlässlich des Weltmülltages organisiert das EPTB Charente die 1

der Marches du Fleuve rund um den Lac de Lavaud und den Staudamm La Guerlie.

Italiano :

In occasione della Giornata mondiale della raccolta dei rifiuti, l’EPTB Charente organizza le prime passeggiate fluviali intorno al lago Lavaud e al bacino di Guerlie

passeggiate fluviali intorno al lago di Lavaud e al bacino di Guerlie.

Espanol :

Con motivo del Día Mundial de Recogida de Basura, la EPTB de Charente organiza los primeros Paseos Fluviales por el Lago de Lavaud y el embalse de Guerlie

paseos fluviales por el lago de Lavaud y el embalse de Guerlie.

