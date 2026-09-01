Informations pratiques

Saint-Merd-les-Oussines

Journées du Patrimoine Vestiges gallo-romain des Cars

D78 Saint-Merd-les-Oussines Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Journées du Patrimoine au site gallo-romain des Cars : visite libre sur les deux jours et visites guidées à 15h samedi et dimanche. .

D78 Saint-Merd-les-Oussines 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine bacdescars@gmail.com

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English : Journées du Patrimoine Vestiges gallo-romain des Cars

L’événement Journées du Patrimoine Vestiges gallo-romain des Cars Saint-Merd-les-Oussines a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme de Haute Corrèze