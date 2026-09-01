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Journées du Patrimoine Vestiges gallo-romain des Cars Saint-Merd-les-Oussines

samedi 19 septembre 2026 · Saint-Merd-les-Oussines

Journées du Patrimoine Vestiges gallo-romain des Cars Saint-Merd-les-Oussines

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
D78
Ville
19170 Saint-Merd-les-Oussines
Département
Corrèze
Tarif

Saint-Merd-les-Oussines

Journées du Patrimoine Vestiges gallo-romain des Cars

D78 Saint-Merd-les-Oussines Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Journées du Patrimoine au site gallo-romain des Cars : visite libre sur les deux jours et visites guidées à 15h samedi et dimanche.   .

D78 Saint-Merd-les-Oussines 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine   bacdescars@gmail.com

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English : Journées du Patrimoine Vestiges gallo-romain des Cars

L’événement Journées du Patrimoine Vestiges gallo-romain des Cars Saint-Merd-les-Oussines a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme de Haute Corrèze

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