Journées du Patrimoine Vestiges gallo-romain des Cars Saint-Merd-les-Oussines
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Merd-les-Oussines
Informations pratiques
Saint-Merd-les-Oussines
Journées du Patrimoine Vestiges gallo-romain des Cars
D78 Saint-Merd-les-Oussines Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Journées du Patrimoine au site gallo-romain des Cars : visite libre sur les deux jours et visites guidées à 15h samedi et dimanche. .
D78 Saint-Merd-les-Oussines 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine bacdescars@gmail.com
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English : Journées du Patrimoine Vestiges gallo-romain des Cars
L’événement Journées du Patrimoine Vestiges gallo-romain des Cars Saint-Merd-les-Oussines a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme de Haute Corrèze