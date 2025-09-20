Journées du Patrimoine Vide-greniers et visite de la Vieille Église Bonnieux

Hôtel de Rouvil Bonnieux Vaucluse

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Vide-greniers, stand d’informations et visite de la Vieille église proposés par l’Association pour la Sauvegarde et Restauration de la Vieille église.

Hôtel de Rouvil Bonnieux 84480 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 75 81 30

English :

Garage sale, information stand and tour of the Old Church organized by the Association pour la Sauvegarde et Restauration de la Vieille Eglise.

German :

Vide-greniers, Informationsstand und Besichtigung der Alten Kirche, angeboten von der Association pour la Sauvegarde et Restauration de la Vieille église (Verein zur Erhaltung und Restaurierung der Alten Kirche).

Italiano :

Vendita di garage, stand informativo e visita della chiesa vecchia a cura dell’Association pour la Sauvegarde et Restauration de la Vieille Eglise.

Espanol :

Venta de garaje, puesto de información y visita de la Vieja Iglesia organizada por la Association pour la Sauvegarde et Restauration de la Vieille Eglise.

