Journées du patrimoine Village de Rouffignac Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac

Espace Mémoire place Simone Veil Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Dordogne

Un circuit de 1h pour découvrir l’histoire et l’architecture du village martyr de Rouffignac. Parcours jalonné de haltes, de l’espace mémoire jusqu’au château de la Falquette. Gratuit sur réservation.

Départs de visites à 15H, 15H30, 16H et 16H30 (durée 1H)

Ce parcours jalonné de haltes, vous invite à découvrir l’histoire du village, son architecture des années 1950 issue de la reconstruction, mais aussi le patrimoine ancien, comme la remarquable église du XVIe siècle et le monument aux morts de 1923. L’itinéraire se prolonge jusqu’au château de la Falquette, édifice du XXe siècle reconstruit sur ses propres ruines après l’incendie et se termine par la visite d’un baraquement des années 1945-1955 récemment réhabilité, véritable témoin du relogement de centaines de familles pendant la reconstruction du bourg après la Seconde Guerre mondiale.

Animé par l’association Mémoire et Patrimoine et Raymond Marty, maire de Rouffignac. .

Espace Mémoire place Simone Veil Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 08 37 13

English : Journées du patrimoine Village de Rouffignac

A 1-hour tour to discover the history and architecture of the martyred village of Rouffignac. Stops along the way, from the Espace Mémoire to the Château de la Falquette. Free on reservation.

German : Journées du patrimoine Village de Rouffignac

Ein einstündiger Rundgang, um die Geschichte und die Architektur des Märtyrerdorfes Rouffignac zu entdecken. Ein Rundgang mit Zwischenstopps, vom Gedenkraum bis zum Schloss La Falquette. Kostenlos nach vorheriger Anmeldung.

Italiano :

Un tour di un’ora per scoprire la storia e l’architettura del villaggio martire di Rouffignac. Sono previste diverse soste lungo il percorso, dall’area commemorativa al castello della Falquette. Gratuito su prenotazione.

Espanol : Journées du patrimoine Village de Rouffignac

Recorrido de una hora para descubrir la historia y la arquitectura del pueblo mártir de Rouffignac. Hay varias paradas a lo largo del recorrido, desde la zona conmemorativa hasta el castillo de la Falquette. Gratuito previa reserva.

