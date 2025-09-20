JOURNÉES DU PATRIMOINE Villeneuve-la-Rivière

Rue du Moulin Villeneuve-la-Rivière Pyrénées-Orientales

11h: Balade découverte des canaux rendez-vous devant le moulin. OUverture du moulien de 10h à 12h….

Rue du Moulin Villeneuve-la-Rivière 66610 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 92 82 00

English :

11am: Canal walk meet in front of the mill. Opening of the moulien from 10am to 12pm….

German :

11 Uhr: Spaziergang zur Entdeckung der Kanäle Treffpunkt vor der Mühle. Öffnung der Mühle von 10 bis 12 Uhr….

Italiano :

ore 11: passeggiata alla scoperta del canale ritrovo davanti al mulino. Apertura del moulien dalle 10 alle 12….

Espanol :

11.00 h: Paseo para descubrir el canal encuentro frente al molino. Apertura del moulien de 10h a 12h….

