Journées du Patrimoine visite accompagnée de la Salle Menissier Wassy

Salle Menissier Wassy Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Tout public

À travers une visite commentée, découvrez l’ancienne chapelle du couvent des Dames de Saint-Maur avec une fresque de 70 m ² peinte par Joseph Constant Ménissier.

Wassy porte l’empreinte du peintre religieux régional Joseph-Constant Ménissier. Vers 1840, il fut sollicité pour décorer la voûte de la chapelle du couvent des Dames de Saint-Maur. Il y peignit une série de fresques représentant des scènes de la vie du Christ. Transformé depuis en centre socio-culturel, le bâtiment est aujourd’hui désigné comme » la chapelle Ménissier « . .

Salle Menissier Wassy 52130 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 55 31 90

