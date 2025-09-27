JOURNÉES DU PATRIMOINE VISITE CENTRE MÉDIÉVAL « TOUR DES REMPARTS PAR BERNADETTE ORGEVAL » Teyran

JOURNÉES DU PATRIMOINE VISITE CENTRE MÉDIÉVAL « TOUR DES REMPARTS PAR BERNADETTE ORGEVAL » Teyran samedi 27 septembre 2025.

JOURNÉES DU PATRIMOINE VISITE CENTRE MÉDIÉVAL « TOUR DES REMPARTS PAR BERNADETTE ORGEVAL »

Teyran Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

En 1200, Guillaume d’Aubeterre entreprend la construction d’un château fortifié, sur la colline de Teyran, qu’il lacera sous la protection de Raymond VI, comte de Toulouse et de Mauguio. Au 15e siècle, quatre tours seront ajoutées à une porte fortifiée et à des remparts. Ils délimiteront le nouveau village médiéval qui comprendra une chapelle castrale sur laquelle sera édifiée la mairie en 1864.

En 1200, Guillaume d’Aubeterre entreprend la construction d’un château fortifié, sur la colline de Teyran, qu’il lacera sous la protection de Raymond VI, comte de Toulouse et de Mauguio. Au 15e siècle, quatre tours seront ajoutées à une porte fortifiée et à des remparts. Ils délimiteront le nouveau village médiéval qui comprendra une chapelle castrale sur laquelle sera édifiée la mairie en 1864.

A partir de 8 ans. .

Teyran 34820 Hérault Occitanie

English :

In 1200, Guillaume d?Aubeterre began building a fortified château on the hill of Teyran, which he lacquered under the protection of Raymond VI, Count of Toulouse and Mauguio. In the 15th century, four towers were added to a fortified gate and ramparts. These demarcated the new medieval village, which included a castral chapel on which the town hall was built in 1864.

German :

Im Jahr 1200 begann Guillaume d’Aubeterre mit dem Bau einer befestigten Burg auf dem Hügel von Teyran, die er unter dem Schutz von Raymond VI, Graf von Toulouse und Mauguio, schnürte. Im 15. Jahrhundert werden vier Türme zu einem befestigten Tor und einer Stadtmauer hinzugefügt. Sie begrenzen das neue mittelalterliche Dorf mit einer Burgkapelle, auf der 1864 das Rathaus errichtet wird.

Italiano :

Nel 1200, Guillaume d’Aubeterre intraprese la costruzione di un castello fortificato sulla collina di Teyran, che laccò sotto la protezione di Raimondo VI, conte di Tolosa e Mauguio. Nel XV secolo furono aggiunte quattro torri a una porta fortificata e ai bastioni. Queste delimitavano il nuovo borgo medievale, che comprendeva una cappella castrale sulla quale fu costruito il municipio nel 1864.

Espanol :

En 1200, Guillaume d’Aubeterre emprendió la construcción de un castillo fortificado en la colina de Teyran, que labró bajo la protección de Raimundo VI, conde de Tolosa y Mauguio. En el siglo XV, se añadieron cuatro torres a una puerta fortificada y murallas. Éstas delimitaban el nuevo pueblo medieval, que incluía una capilla castral sobre la que se construyó el ayuntamiento en 1864.

L’événement JOURNÉES DU PATRIMOINE VISITE CENTRE MÉDIÉVAL « TOUR DES REMPARTS PAR BERNADETTE ORGEVAL » Teyran a été mis à jour le 2025-09-05 par 34 OT DU GRAND PIC ST LOUP