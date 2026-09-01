Informations pratiques

Exideuil-sur-Vienne

Journées du Patrimoine : visite château de la Chétardie

Châreau de la Chétardie Exideuil-sur-Vienne Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Il intègre deux tours du château fort du XIe siècle, date de 1666 avec une rotonde ajoutée au XVIIe siècle. Son propriétaire le plus connu est le marquis de La Chétardie, ambassadeur de Louis XV en Russie. Le propriétaire propose des visites guidées.

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Châreau de la Chétardie Exideuil-sur-Vienne 16150 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 57 50 00 74

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English :

It incorporates two towers from the 11th-century fortress, dating from 1666, with a rotunda added in the 17th century. Its most famous owner was the Marquis de La Chétardie, Louis XV’s ambassador to Russia. The owner offers guided tours.

L’événement Journées du Patrimoine : visite château de la Chétardie Exideuil-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Charente Limousine