Clairac Lot-et-Garonne

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20 2025-09-21

Pour les Journées du Patrimoine, partez à la découverte de Clairac qui domine fièrement le Lot. Françoise, notre raconteuse de pays de la vallée du Lot vous accompagne dans la visite de la cité médiévale.

Le départ des visites du samedi (10h et 15h) est prévu sur le parking de place Viçoze

Le départ de la visite du dimanche (10h) est prévue place Théophile de Viaux (la Halle) .

Clairac 47320 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 63 72 39

English : Journées du Patrimoine Visite « Clairac Médiéval » par Françoise Modéran

For the Journées du Patrimoine (Heritage Days), discover Clairac, which proudly dominates the Lot river. Françoise, our local guide to the Lot valley, will accompany you on a tour of the medieval town.

German : Journées du Patrimoine Visite « Clairac Médiéval » par Françoise Modéran

Gehen Sie an den Tagen des Kulturerbes auf Entdeckungsreise durch Clairac, das stolz den Lot überragt. Françoise, unsere Erzählerin aus dem Land des Lot-Tals, begleitet Sie bei der Besichtigung der mittelalterlichen Stadt.

Italiano :

Scoprite Clairac, orgogliosamente affacciata sul fiume Lot, durante le Giornate del Patrimonio. Françoise, la nostra guida locale della valle del Lot, vi accompagnerà nella visita della città medievale.

Espanol : Journées du Patrimoine Visite « Clairac Médiéval » par Françoise Modéran

Descubra Clairac, orgullosa de dominar el río Lot, durante las Jornadas del Patrimonio. Françoise, nuestra guía local del valle del Lot, le llevará a recorrer la ciudad medieval.

