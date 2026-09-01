Journées du Patrimoine-visite clos masure Harcanville
samedi 19 septembre 2026 · Harcanville
Informations pratiques
Harcanville
Journées du Patrimoine-visite clos masure
Route de la Bataille Harcanville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
La Ferme de la Batille est un clos-masure typique du Pays de Caux du XVIIème siècle, dont la maquette présentée au Musée des arts et traditions populaires de Paris, figure aujourd’hui au Musée de la Normandie à Caen. La ferme bâtie sur le lieu-dit de la Bataille, fut livrée entre 1589 et 1593 pendant les guerres de religion. Depuis le début des années 2000, la famille Andrieu d’Iray propriétaire des lieux s’attache à redonner vie à ce lieu emblématique. Les bâtiments de la ferme .
Route de la Bataille Harcanville 76560 Seine-Maritime Normandie +33 6 82 37 51 33
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journées du Patrimoine-visite clos masure
L’événement Journées du Patrimoine-visite clos masure Harcanville a été mis à jour le 2026-09-09 par Communauté de communes Plateau de Caux
À voir aussi à Harcanville (Seine-Maritime)
- Atelier Gourmand, du champ à l’assiette le safran Harcanville 17 octobre 2026