Informations pratiques

Harcanville

Journées du Patrimoine-visite clos masure

Route de la Bataille Harcanville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

La Ferme de la Batille est un clos-masure typique du Pays de Caux du XVIIème siècle, dont la maquette présentée au Musée des arts et traditions populaires de Paris, figure aujourd’hui au Musée de la Normandie à Caen. La ferme bâtie sur le lieu-dit de la Bataille, fut livrée entre 1589 et 1593 pendant les guerres de religion. Depuis le début des années 2000, la famille Andrieu d’Iray propriétaire des lieux s’attache à redonner vie à ce lieu emblématique. Les bâtiments de la ferme .

Route de la Bataille Harcanville 76560 Seine-Maritime Normandie +33 6 82 37 51 33

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English : Journées du Patrimoine-visite clos masure

L’événement Journées du Patrimoine-visite clos masure Harcanville a été mis à jour le 2026-09-09 par Communauté de communes Plateau de Caux