Journées du Patrimoine visite commentée de la Bibliothèque Fonds Ancien Place Charles de Gaulle Gray

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Le fonds patrimonial a pour origine les saisies révolutionnaires effectuées dès 1789. La plupart des manuscrits et incunables proviennent des communautés religieuses de la ville et des environs. La bibliothèque contient environ 25 000 volumes. Transférée au collège des Jésuites au début du XIXe siècle, elle est ensuite installée dans l’actuel bâtiment spécialement construit en 1858, voisin de l’Hôtel de Ville. Le fonds ancien n’est pas encore totalement informatisé. .

Place Charles de Gaulle Bibliothèque Fonds Ancien Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 69 01 bibliotheque@ville-gray.fr

