Journées du Patrimoine | Visite commentée de la Collégiale Collégiale Notre-Dame et Saint-Laurent Eu
samedi 19 septembre 2026 · Collégiale Notre-Dame et Saint-Laurent · Eu
Informations pratiques
Eu
Journées du Patrimoine | Visite commentée de la Collégiale
Collégiale Notre-Dame et Saint-Laurent 4 Place Guillaume le Conquérant Eu Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 16:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Gratuit – Sans réservation. .
Collégiale Notre-Dame et Saint-Laurent 4 Place Guillaume le Conquérant Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 6 31 33 96 79
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English : Journées du Patrimoine | Visite commentée de la Collégiale
L’événement Journées du Patrimoine | Visite commentée de la Collégiale Eu a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme Destination Le Tréport – Mers
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