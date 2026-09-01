Journées du Patrimoine | Visite commentée de la Collégiale Collégiale Notre-Dame et Saint-Laurent Eu

samedi 19 septembre 2026 · Collégiale Notre-Dame et Saint-Laurent · Eu

Informations pratiques

Eu

Journées du Patrimoine | Visite commentée de la Collégiale

Collégiale Notre-Dame et Saint-Laurent 4 Place Guillaume le Conquérant Eu Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 16:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Gratuit – Sans réservation. .

Collégiale Notre-Dame et Saint-Laurent 4 Place Guillaume le Conquérant Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 6 31 33 96 79

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English : Journées du Patrimoine | Visite commentée de la Collégiale

L’événement Journées du Patrimoine | Visite commentée de la Collégiale Eu a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme Destination Le Tréport – Mers