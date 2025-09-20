Journées du Patrimoine visite commentée de l’église dite du Graal et concerts Eglise du Graal Tréhorenteuc

Eglise du Graal 1, place Abbé Gillard Tréhorenteuc Morbihan

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Tout au long du week-end, découvrez l’église Sainte Onenne Saint Eutrope, dite du Graal avec des visites commentées.

Pour clôturer chaque journée, un concert est offert

– Samedi 20 septembre à 18h par la harpiste Lawena

– Dimanche 21 septembre à 16h par la chorale Philomène.

Entre 1942 et 1962, l’Abbé Gillard, avec sa foi et l’aide des habitants du village, des artisans et des artistes de tout horizon, va restaurer l’église Sainte Onenne Saint Eutrope à Tréhorenteuc. Nichée au creux d’un vallon, tel un joyaux posé sur un écrin de verdure, cette église de campagne est à nulle autre pareil. .

+33 6 62 35 86 30

