Journées du Patrimoine Visite commentée de l’église Saint-Gilles-Saint-Georges et de ses abords Tarnac samedi 20 septembre 2025.

2 Place de l’église Tarnac Corrèze

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 14:30:00

2025-09-20 2025-09-21

Partez à la découverte de l’église Saint-Gilles-Saint-Georges, avec une visite complète de l’extérieur, de l’intérieur, du clocher et de la charpente.

Explorez également les alentours remarquables la Fontaine Saint-Georges, la Salle des Petites Maisons et la Place des Chênes.

Gratuit. Rendez-vous devant l’église. .

2 Place de l’église Tarnac 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 95 53 01

