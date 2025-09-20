Journées du Patrimoine Visite commentée de l’église Saint-Gilles-Saint-Georges et de ses abords Tarnac
2 Place de l’église Tarnac Corrèze
Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-21 14:30:00
2025-09-20 2025-09-21
Visite commentée de l’église Saint-Gilles-Saint-Georges et de ses abords
Partez à la découverte de l’église Saint-Gilles-Saint-Georges, avec une visite complète de l’extérieur, de l’intérieur, du clocher et de la charpente.
Explorez également les alentours remarquables la Fontaine Saint-Georges, la Salle des Petites Maisons et la Place des Chênes.
Gratuit. Rendez-vous devant l’église. .
2 Place de l’église Tarnac 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 95 53 01
