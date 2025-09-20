Journées du Patrimoine Visite commentée de l’exposition photographique Ukraine un renouveau culturel Hôtel du département Agen

Dans le cadre du Fonds départemental d’art contemporain, le photographe et vidéaste lot-et-garonnais Michael Garrett a conçu pour l’Hôtel du Département une exposition photographique faisant suite à un voyage humanitaire en Ukraine.

Cette collection de portraits, réalisée en partenariat avec le Musée national de culture populaire Ivan Honchar (Kiev), offre une fenêtre sur la vie d’Ukrainien·ne·s qui ont toutes et tous une chose en commun une passion pour la tradition et la liberté d’expression. .

Hôtel du département 1633 avenue du Général Leclerc Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 69 46 20

English : Journées du Patrimoine Visite commentée de l’exposition photographique Ukraine un renouveau culturel

As part of the Fonds départemental d?art contemporain, Lot-et-Garonne photographer and video artist Michael Garrett has designed a photographic exhibition for the Hôtel du Département, following a humanitarian trip to Ukraine.

German : Journées du Patrimoine Visite commentée de l’exposition photographique Ukraine un renouveau culturel

Im Rahmen des Fonds départemental d’art contemporain hat der Fotograf und Videokünstler Michael Garrett aus dem Lot-et-Garonne eine Fotoausstellung für das Hôtel du Département konzipiert, die auf eine humanitäre Reise in die Ukraine folgt.

Italiano :

Nell’ambito del Fondo dipartimentale per l’arte contemporanea, il fotografo e videoartista di Lot-et-Garonne Michael Garrett ha progettato una mostra fotografica per l’Hôtel du Département, a seguito di un viaggio umanitario in Ucraina.

Espanol : Journées du Patrimoine Visite commentée de l’exposition photographique Ukraine un renouveau culturel

En el marco del Fondo Departamental de Arte Contemporáneo, el fotógrafo y videoartista de Lot-et-Garonne Michael Garrett ha diseñado una exposición fotográfica para el Hôtel du Département, tras un viaje humanitario a Ucrania.

